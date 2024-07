La testuggine palustre europea venerdì 05 luglio al Centro Levati

Il progetto LIFE URCA Proemys sta entrando nel vivo delle azioni per conservare la testuggine palustre europea. Dopo il monitoraggio della specie autoctona Emys orbicularis, ora stanno per essere avviate le azioni di contenimento delle testuggini esotiche che hanno colonizzato gli ambienti di zone umide della nostra pianura.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha organizzato 3 giornate di formazione che si tengono in 3 province emiliane diverse per poter dar modo a tutti di conoscere il progetto e offrire il proprio supporto.

Venerdì 5 luglio 2024 è prevista una giornata di formazione per operatori delle amministrazioni pubbliche e volontari presso il Centro Levati in Via Olma, 3 a Sala Baganza (PR) nel Parco Boschi di Carrega.

PROGRAMMA

Mattina dalle 9.30 alle 12.00 parte teorica in aula per approfondire dal punto di vista biologico e amministrativo la gestione di questa specie

Pausa pranzo con pranzo al sacco oppure con spostamento presso il ristorante più vicino

Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 parte pratica sul campo con dimostrazione tecniche

La partecipazione è gratuita e, per motivi organizzativi, è obbligatoria la prenotazione via email scrivendo a dayron.lopez@unimore.it oppure chiamando il numero 366/1386287.