Temi dei Parchi del Ducato: cervo volante, sciacallo dorato e piante aliene invasive

Il progetto tecnico-scientifico COMBI (COnoscere e Monitorare la BIodiversità in Emilia-Romagna) è un'iniziativa della Regione Emilia Romagna in collaborazione con le principali Università e Centri di ricerca che si occupano di biodiversità sul nostro territorio.

Un check up per valutare lo stato di salute della biodiversità in regione: flora, fauna, ambienti naturali, la cui varietà è sempre più messa a rischio dai cambiamenti climatici, dell'inquinamento e più in generale dall'azione umana. Con un obiettivo: arrivare alla stesura di un nuovo rapporto aggiornato sullo stato della biodiversità.

Il progetto si è sviluppo negli anni 2022, 2023 e 2024.

I Parchi del Ducato con la collaborazione dell'Università di Parma si sono concentrati su 3 temi differenti: il cervo volante, lo sciacallo dorato e le piante aliene invasive.

Il cervo volante all'interno del Parco Regionale Boschi di Carrega

Uno studio multidimensionale sulla numerosità della popolazione, sulla relazione col legno morto e la variazione allometrica di Lucanus cervus attraverso la Citizen Science

Il cervo volante europeo è il più grande coleottero del continente ed ha abitudini saproxiliche, cioè è un organismo che dipende, almeno in uno stadio del loro ciclo vitale, dal legno deperente o morto. E' un importante indicatore di salute del territorio.

EOCC COMBI cervo volante

Lo sciacallo dorato in Pianura Padana

Prima evidenza di un gruppo riproduttivo di Canis aureus moreoticus in un'area densamente popolata a sud del fiume Po

Lo studio testimonia il superamento di questo ampio corso d'acqua dolce da parte della specie e ne descrive il primo gruppo riproduttivo in un contesto di area altamente industrializzata. I risultati sono stati ottenuti utilizzando diversi metodi: ululato indotto, fototrappolaggio, segni di presenza, segnalazioni e sono iniziati a dicembre 2020 con segnalazioni da parte di cittadini.

EOCC COMBI sciacallo dorato

SOS biodiversità & strategia regionale: zeroias plants

Studi e azioni per il controllo e la gestione di piante aliene invasive e unionali in Emilia-Romagna

Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione Cariparma e ha visto la collaborazione dell'Università di Parma e del Corpo delle Guardie Ecologiche di Legambiente insieme a volontari. Nella prima parte sono state prodotte una serie di mappe con evidenziati i quadranti di presenza delle varie specie; in seguito si è proceduto alla realizzazione delle attività didattiche con le scuole e il pubblico adulto.

EOCC SOS Biodiversità