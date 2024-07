Scadenza presentazione domande presso RANDSTAD ITALIA SPA: ore 18,00 del giorno 31/08/2024

È indetta una procedura di selezione di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, effettuata , per conto di questo Ente, a cura della agenzia per il lavoro "Randstad Italia s.p.a." filiale di Torino – via Vincenzo Lancia, 27, per le seguenti figure professionali:

FIGURA PROFESSIONALE: N. 1 ex-CAT. D – FUNZIONARIO SERVIZIO INFORMATICO

DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI - DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025

Contratto a T.Pieno - 36 ore settimanali

FIGURA PROFESSIONALE: N. 1 ex-CAT. D – FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025

Contratto P.Time verticale 50% - 18 ore settimanali

Gli interessati sono invitati ad inviare, entro le ore 18,00 del giorno 31/08/2024, il proprio curriculum al seguente indirizzo: torino.lancia@randstad.it

Si prega di fare riferimento, per qualsiasi informazione, all'Agenzia per il lavoro RANDSTAD ITALIA SPA - filiale di Torino, ai seguenti contatti: Telefono: +39 011 33384

Consulta le schede tecniche dei requisiti nella sezione Bandi di Concorso