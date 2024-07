MOBILITA' ESTERNA EX ART 30, D.LGS. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIRETTIVO TECNICO (EX CAT D) AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE - TEMPO INDETERMINATO E PIENO - SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE AA.PP., CONSERVAZ. NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI

L'Ente di Gestione Per i Parchi e La Biodiversità Emilia Centrale intende valutare domande di mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. n. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno al profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico", Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat D) al Servizio Strumenti di Gestione delle AA.PP., Conservazione della natura, Ricerche e Monitoraggi.

La figura professionale ricercata sarà assegnata al Servizio Strumenti di Gestione delle AA.PP., Conservazione della natura, Ricerche e Monitoraggi, per lo svolgimento delle mansioni/attività quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Attività di redazione di pareri all'interno dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Screening, Conformità o procedimenti riguardanti nulla osta, valutazioni di incidenza, attraverso il supporto del SIT, sopralluoghi e rilievi, analisi del progetto/intervento/piano in relazione al contesto ambientale;

Supporto all'attività di redazione degli strumenti di gestione delle aree protette di competenza dall'Ente come piani dei Parchi, regolamenti generali e di settore di Parchi e Riserve, piani di gestione e misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000;

Supporto alla gestione tecnica di progetti ed interventi a favore della conservazione naturalistica finanziati dall'Unione Europea attraverso strumenti come LIFE o Interreg ed alla realizzazione di progetti e interventi a carattere naturalistico - conservazionistico;

Supporto all'attività di proposta di nuove Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 o modifica dei perimetri di quelle esistenti;

Gestione, implementazione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente attraverso l'inserimento e l'organizzazione dei dati relativi a:

- strumenti di pianificazione e gestione delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000;

- progetti e interventi gestiti dall'Ente;

- nulla osta e valutazioni di incidenza rilasciati;

- aggiornamenti del SIT attraverso il reperimento o il collegamento con banche dati esterne come quelli forniti dalla Regione Emilia-Romagna, da ISPRA o altri;

Conoscenza nella costruzione e nell'utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT / GIS) attraverso l'uso degli applicativi più diffusi come ARC GIS e Q-Gis;

Utilizzo di applicativi informatici di base (Word, Excel, Power Point);

Le conoscenze e le capacità richieste sono quelle relative alle mansioni ascrivibili al personale di Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat D), caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

La procedura è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti così come precisati nell'avviso.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in via telematica tramite il Portale del reclutamento "InPA", raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07/08/2024.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:

curriculum formativo professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa o digitale contenente la dichiarazione che la sottoscrizione dello stesso ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

redatto in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa o digitale contenente la dichiarazione che la sottoscrizione dello stesso ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; il nulla osta preventivo alla mobilità, rilasciato dall'Ente di appartenenza, in base a quanto previsto dai commi 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 3 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 113/2021;

Per informazioni, chiarimenti e per ottenere copia del presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - tel. 0536/72134 - nei seguenti orari d'ufficio: da lunedì a venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle ore 17,00.

L?avviso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 01/07/2024.