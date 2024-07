Il calendario ufficiale delle nostre escursioni guidate - Si parte il 4 Agosto

Camminaparchi 2024/25 è il calendario ufficiale di escursioni guidate dei Parchi del Ducato, da Agosto 2024 a Giugno 2025.

50 uscite in ben 7 tra i nostri Parchi e Riserve Regionali di Parma e Piacenza.

11 mesi di natura e divertimento.

Un ricco ventaglio di proposte per diversi target: dalle famiglie con bambini, a chi desidera semplici passeggiate fino agli escursionisti che cercano trekking più impegnativi. Suggestive le escursioni serali e le ciaspolate invernali.

Le escursioni sono condotte da 11 Guide Ambientali Escursionistiche e 1 Guida di Equiturismo.

Qui https://bit.ly/camminaparchi24_25 troverete, via via, tutte le escursioni in calendario.

Si parte Domenica 4 Agosto con un'uscita serale con osservazione delle stelle al Monte Fuso, nel Parco dei Cento Laghi, condotta da Luca Fantuzzi Guida Ambientale Escursionistica Info: https://bit.ly/andarperstelle

Buoni passi!