Attiva da lunedì 1 luglio 2024 la fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale

A partire da lunedì 1 luglio 2024 l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile rende attiva, su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi che terminerà domenica 01 settembre 2024. Il termine potrà essere rivisto anche in base all'andamento delle condizioni meteo climatiche. Prende il via la campagna antincendio estiva 2024 con l'attivazione della Sala Operativa Unificata e della cabina di regia di prevenzione e pronto intervento contro gli incendi boschivi.

Durante questo periodo le attività di abbruciamento di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:

115 da chiamare in caso d'incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);

(numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco); 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);

(numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri-specialità Forestale); 800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali.

L'Agenzia se sarà necessario potrà in seguito dichiarare il periodo di "grave pericolosità", durante il quale troveranno applicazione specifici divieti e sanzioni per i comportamenti a rischio di incendio.

Per saperne di più, leggi il comunicato dell'Agenzia