Rinnovato anche per l’anno scolastico 2024/2025 il riconoscimento regionale

Il Giardino delle Erbe, che nell'anno scolastico 2023/2024 ha accolto oltre 600 studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado, si prepara al prossimo anno scolastico con il riconoscimento a Centro di Servizio e Consulenza.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato l'elenco dei Centri di Servizio e Consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna riconosciuti per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di valorizzarne le attività di documentazione, informazione, formazione, ricerca e consulenza e di fornire un utile strumento a sostegno dell'autonomia scolastica nel qualificare l'offerta formativa e l'innovazione nella didattica.

I Centri di Servizio e Consulenza sono riconosciuti in base alla presenza di standard minimi essenziali di funzionamento e qualità e vengono inseriti in un elenco che viene pubblicato sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna. L'intervento regionale individua standard minimi di funzionamento e di qualità così da offrire ai soggetti che, su richiesta, intendano ottenere il riconoscimento regionale, la possibilità di consolidare le proprie attività, e alle scuole un riferimento qualificato cui rivolgersi per corrispondere alle esigenze legate alla loro azione educativa e formativa.

Il processo di riconoscimento regionale si basa sull'individuazione di alcune caratteristiche descrittive dei richiedenti (settore/i di intervento del centro, ambito territoriale di riferimento delle attività, principali tipologie di utenze), nonché di macro-indicatori, che riguardano:

funzioni ed attività (documentazione, informazione, formazione, ricerca, consulenza); struttura ed organizzazione (con riferimento alla struttura spaziale, alle risorse umane impiegate, agli strumenti e all'organizzazione amministrativa, economica e funzionale); collaborazioni in atto (con particolare riferimento alle relazioni con l'Ente o gli Enti cui il centro appartiene o fa riferimento, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale).

Maggiori informazione sui CSC della Regione Emilia-Romagna sono disponibili a questa pagina.