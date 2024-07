Avvisi di partecipazione pubblica per la presentazione di suggerimenti o proposte per la redazione dei nuovi Regolamenti delle Riserve naturali in gestione all'Ente Parchi Emilia Centrale

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in accordo con i Comuni territorialmente interessati sta provvedendo ad un aggiornamento e adeguamento dei Regolamenti delle Riserve naturali Rupe di Campotrera (Canossa RE), Sassoguidano (Pavullo nel Frignano MO) e Fontanili di Corte Valle Re (Campegine RE), approvati oltre una decina di anni fa con Delibere di Giunta Provinciale di Reggio Emilia e Modena, al fine di procedere all'adozione della Variante Generale dei nuovi Regolamenti ed alla successiva trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, per l'approvazione ai sensi legislativi vigenti.

Il comma 5 della L.R. 6/2005 prevede siano sentiti in merito alla redazione dei Regolamenti delle Riserve regionali i portatori d'interesse qualificati.

Pertanto, l'Ente Parchi e le Amministrazioni Comunali referenti ritengono opportuno procedere alla pubblicazione di specifici avvisi, sui rispettivi siti istituzionali e ai relativi Albi Pretori on-line, rivolti a portatori d'interesse qualificati e cittadini, per la raccolta di proposte e suggerimenti in merito alla redazione della Variante Generale dei nuovi Regolamenti delle Riserve naturali secondo le specifiche indicate alle seguenti pagine dedicate per ciascuna area protetta:

Fontanili di Corte Valle Re - scadenza presentazione osservazioni/proposte (in definizione)

I suggerimenti e le proposte potranno essere indirizzati e presentati secondo le specifiche indicate alle pagine web dedicate a ciascuna Riserva, secondo le modalità precisate.

I suggerimenti e le proposte trasmesse, formulati secondo le modalità descritte e preferibilmente utilizzando i moduli scaricabili dai link presenti in ciascuna pagina dedicata, devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, la cui informativa generale di Ente Parchi Emilia Centrale è scaricabile cliccando sul questo link.