Il Parco Adamello ha affidato allo scrittore Davide Sapienza la rassegna di cammini intitolata "Nei Sentieri Selvatici": cinque giornate in cammino da metà luglio a metà ottobre per valorizzare il legame tra geografia e poetica nell'ambiente alpino del Parco dell'Adamello e della Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino, lungo più mesi tra l'estate e l'autunno del 2024.



Si tratta di camminate arricchite dalla lettura di testi letterari e animate dal desiderio di "leggere" l'ambiente alpino. I luoghi scelti sono molto differenti tra loro per evidenziare la storia naturale e culturale della Valle Camonica ha impresso al suo paesaggio.



Di seguito gli appuntamenti:

sabato 13 luglio - Esplorando in Val Salarno

mercoledì 21 agosto - Alla Scoperta delle Foppe di Broane

domenica 8 settembre - I sentieri sfuggenti della Val Saviore

domenica 22 settembre - Equinozio alle Corne Rosse

domenica 20 ottobre - Il levante del Pizzo Camino

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla locandina in allegato dove troverete anche un qr code per prenotarsi alle attività!