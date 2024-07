Domenica 7 luglio si è disputata ai Prati di San Geminiano a Piandelagotti (MO), all'interno del Parco del Frignano, la 9a edizione dell'Alpicella Trail, la seconda tappa del Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia 2024, il campionato annuale promosso dall'Ente Parchi Emilia Centrale che riunisce le più spettacolari gare di "trail running" nei Parchi dell'Appennino.

Alla competizione hanno partecipato circa 150 atleti, i classificati sono stati complessivamente 142 nelle tre distanze competitive rientranti nel Circuito: 26 km, 18 km e 12 km. Il percorso più lungo di 26 km è stato rinnovato rispetto alle precedenti edizioni e quest'anno si è aggiunta una inedita distanza breve di 12 km.

Nella 26 km (53 atleti classificati) hanno vinto Roberto Gheduzzi nel maschile e Dinahlee Calzolari nel femminile; nella 18 km (61 atleti classificati) Saimir Xhemalaj nel maschile e Sonia Lauria nel femminile; nella 12 km (26 atleti classificati) Riccardo Agazzotti nel maschile e Isabella Morlini nel femminile. Le classifiche complete sono pubblicate su: https://www.reggiocorre.it/classifiche.aspx, mentre le foto della gara sono disponibili qui: https://www.reggiocorre.it/foto_dettagli.aspx?aid=15558.

In occasione dell'Alpicella Trail si è tenuta anche la premiazione dell'edizione 2023 del Circuito. Gli atleti che hanno partecipato alle singole tappe del Circuito sono rientrati in due classifiche (Long e Short) distinte a seconda della distanza e del grado di difficoltà delle singole competizioni. Sono stati premiati i primi 3 classificati maschile/femminile delle due classifiche:

Classifica Long maschile: Alberto Prampolini, Roberto Rizzardi, Juri Fontana.

Classifica Long femminile: Dinahlee Calzolari, Elena Muzzarelli, Silvia Fortini.

Classifica Short maschile: Omar Stefani, Stefano Marchesini, Roel Sourbron.

Classifica Short femminile: Isabella Morlini, Sara Lalinga, Ilaria Silvestri.

In aggiunta ai vincitori competitivi sono stati premiati con un trofeo celebrativo i 37 atleti "finisher" di 5 tappe su 7.

Le prossime tappe del Circuito si disputeranno sabato 20 luglio a Fanano con il Cima Tauffi Trail e l'ultima sabato 12 ottobre a Sant'Annapelago con la Lago Santo Skyrace, entrambe nel Parco regionale del Frignano.