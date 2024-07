In Commissione Ambiente il ddl 948 per la riforma della legge 394 del 1991

E' iniziato nella ottava Commissione Ambiente del Senato la discussione della disegno di legge num. 948 per la modifica della legge quadro sulle aree naturali protette, la 394 del 1991. Il DDL, a prima firma del vicepresidente della Commissione sen. Gianni Rosa, interviene su numerosi aspetti della normativa, in particolare sulla razionalizzazione delle tipologie di aree protette, sulle definizioni dei siti minori, sulla creazione dei "parchi a mare" per consentire la gestione omogenea delle Aree marine protette rientranti nei perimetri degli enti parco. Numerose anche le proposte di modifica sulla governance e sulle procedure degli enti gestori delle aree protette.

Il presidente di Federparchi Luca Santini ha esposto, nell'audizione del 9 luglio al Senato, il punto di vista della Federazione delle aree protette apprezzando l'impianto complessivo della proposta e segnalando numerosi punti migliorabili.

In allegato il testo integrale del disegno di legge.

Il video delle Audizioni 9 luglio, Santini al min 0.34.10