Iniziativa di volontariato aziendale nell’ambito della Johnson & Johnson week riservata ai dipendenti di J&J Innovative Medicine

"Insieme per la Natura: Uniamo le Forze per Pulire i Parchi Nazionali del Circeo, Vesuvio e il Parco Regionale Nord Milano" è un progetto di Fondazione J&J e Federparchi per favorire la partecipazione dei dipendenti di Johnson & Johnson Innovative Medicine nelle attività di tutela e conservazione degli habitat naturali con l'obiettivo di sensibilizzare in particolare i dipendenti sull'importanza della cura degli spazi verdi e di promuovere la partecipazione attiva di tutti alla pulizia e alla conservazione del nostro patrimonio naturale.

Venerdì 12 luglio si terranno, in contemporanea, azioni di clean up nei parchi nazionali del Circeo e del Vesuvio nonché nel Parco Regionale Nord Milano.

L'iniziativa si inserisce all'interno della Johnson & Johnson Week "Insieme verso la medicina del futuro" una settimana di incontri e dibattiti dall'8 al 12 luglio con clinici, associazioni pazienti, istituzioni, università e centri di ricerca che Johnson & Johnson ha promosso per immaginare insieme agli attori del Sistema Salute le prossime evoluzioni della sanità italiana.

"È un grande orgoglio come azienda aderire ad un progetto così importante per il benessere e la sostenibilità del territorio italiano. Johnson & Johnson Innovative Medicine ha sempre fatto del volontariato un elemento centrale della proprio attività in linea con il Nostro Credo. Crediamo infatti sia nostro compito sostenere iniziative meritevoli così come opere benefiche a beneficio delle comunità in cui viviamo e lavoriamo. Per questo come azienda riconosciamo a ciascun dipendente 4 giorni per anno solare in cui poter offrire il proprio tempo a un'organizzazione o un evento con finalità benefiche" commenta Mario Sturion, Managing Director di Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Per il presidente di Federparchi Luca Santini "per la sostenibilità e la tutela degli ecosistemi è di grande importanza il ruolo e delle imprese, a partire da quelle radicate sul territorio. Lo è per quanto riguarda la responsabilità sociale e, soprattutto, per la creazione di comunità sensibili ai temi della conservazione della natura. In questo senso il volontariato aziendale costituisce un importante momento di partecipazione e condivisione dei valori relativi alla protezione della biodiversità."

Il progetto nasce dalla condivisione degli organizzatori di alcuni temi-chiave per la tutela della natura: il lavoro volontario contribuisce a mantenere gli ecosistemi dei parchi, preservando la biodiversità e proteggendo le specie locali; rimuovere rifiuti e svolgere attività di manutenzione aiuta a mitigare gli effetti negativi dell'intervento umano sull'ambiente; inoltre i volontari, stando sul campo, imparano di più sulla flora e fauna locali, sugli ecosistemi e sull'importanza della conservazione.

Le giornate di volontariato aziendale favoriscono la collaborazione e la creazione di legami tra i partecipanti, rafforzando il senso di comunità, favorendo l'inclusione e la partecipazione di persone di diverse età, background e abilità. Le attività di clean-up e manutenzione rendono i parchi più piacevoli e sicuri, promuovendo il turismo e portando benefici economici alle comunità locali.

Partecipare a queste giornate incoraggia ad adottare comportamenti più sostenibili nella vita quotidiana ed offre un esempio positivo per i giovani, insegnando loro l'importanza della cura e del rispetto per l'ambiente.

Fondazione Johnson & Johnson, riconoscendo i principi della Federparchi e delle aree protette italiane, ha inteso sostenere l'iniziativa in quanto aderente con il "Credo" della Johnson & Johnson, il documento scritto nel 1943 ed in cui sono contenuti i valori che riflettono la cultura dell'azienda, e può essere a tutt'oggi considerato il fondamento della Responsabilità Sociale della Johnson & Johnson. Dal Credo derivano gli impegni e le assunzioni di responsabilità verso i clienti, i dipendenti, la comunità e gli azionisti. La Fondazione Johnson & Johnson è stata la prima Fondazione d'impresa di tipo "grantmaking" costituita in Italia.

Le tre iniziative si svolgeranno tutte dalle ore 8.30 alle 13 del 12 luglio, i partecipanti si riuniranno per un briefing di conoscenza sul parco interessato e per prendere le attrezzature per poi partire verso i sentieri. Una volta svolta l'attività di clean up l'evento si conclude con il conferimento dei rifiuti raccolti e i saluti di gruppo.

Parco nazionale del Circeo: clean up sentiero Natura, appuntamento al Centro visite di Sabaudia (LT)

Parco nazionale del Vesuvio: clean up sentiero Valle dell'Inferno, appuntamento al Palazzo mediceo di Ottaviano (NA)

Parco regionale Nord Milano: clean up lungo il lago Niguarda, appuntamento al lago.