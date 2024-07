Martedì 16 luglio al Parco Boschi di Carrega per tutti

Piccoli dischi (insetti) volanti che navigano nell'aria ad altezza d'uomo. Questo bellissimo e affascinante coleottero popola i nostri boschi, nascosto e silente per anni allo stadio larvale, svolgendo un ruolo indispensabile per rigenerare il suolo, per combattere altri insetti parassiti e per gli equilibri di molti ecosistemi.

Il suo monitoraggio annuale all'interno del Parco Boschi di Carrega è fondamentale per capire come sta il nostro territorio.

Martedì 16 luglio l'attività di monitoraggio, solitamente svolta da volontari, è aperta a tutti: bambini, adulti, famiglie, coppie e gruppi di amici.

Emanuele Fior, Servizio Conservazione della natura Parchi del Ducato, ed i ricercatori dell'Università di Parma ci spiegheranno dove vive e quali sono le curiose abitudini di questo coleottero "corazzato" dalle mandibole imponenti proprio come…il palco di un cervo, da qui il nome!

Successivamente, insieme ai ricercatori si svolgerà l'attività sul campo che prevede la percorrenza di transetti lunghi 500 metri all'interno del Parco, conteggiando tutti i cervi volanti osservati e segnandoli su un apposito modulo.

Prima e dopo l'attività, al Centro Levati, sarà possibile dare vita ad un momento conviviale autogestito.

La partecipazione è libera e gratuita. E' aperta a tutti perché non richiede competenza specifica. Non è consentito partecipare con il proprio cane.

Il ritrovo è martedì 16 luglio 2024 alle ore 19.15 presso il portico del Centro Levati in Via Olma, 3 a Sala Baganza (PR) nel Parco Boschi di Carrega.

Attrezzatura consigliata: scarponi/scarpe da trekking, pantaloni lunghi, pila frontale, felpa. Cena al sacco a fine attività (facoltativo).

Poiché i comuni di Sala Baganza e Collecchio, e dunque anche il Parco Boschi di Carrega, si trovano in Zona di Restrizione 2 per quanto riguarda la PSA (Peste Suina Africana, del tutto innocua per l'uomo), onde evitarne la diffusione dovremo mettere in atto delle semplici procedure quali la sostituzione delle scarpe/scarponi a fine attività e disinfezione delle medesime calzature (disinfettate messo a disposizione dall'Ente). A casa sarà poi opportuno lavare i vestiti utilizzati su campo.