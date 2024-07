Momento di incontro globale per strategie innovative di conservazione

Incontrare investitori pubblici e provati, esponenti dei governi nazionali e territoriali, dirigenti di aziende orientate alla sostenibilità, Ong e associazioni di popoli indigeni per discutere e confrontarsi sui temi che riguardano la conservazione della natura e i mutamenti climatici, con tutte le implicazioni socio-economiche che ne derivano . E' questo lo scopo del Leader Forum promosso dalla IUCN che si terrà a Ginevra, in Svizzera, virtualmente dall'8 al 10 ottobre 2024 con il tema: "Sfruttare l'innovazione, abilitare la conservazione".

Il Forum, giunto alla terza edizione, vuole essere un momento costruttivo di dialogo per individuare soluzioni innovative per affrontare le tre gravi crisi planetarie – biodiversità, clima ed ecosistemi - cercando di cogliere il nesso tra la conservazione della natura e sistemi energetici, cibo, agricoltura e salute umana. Il Forum si pone anche l'obiettivo di individuare gli strumenti finanziari e tecnologici per rendere operative le soluzioni individuate tenendo sempre presente un approccio alla conservazione basato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Link alla news completa e alla registrazione