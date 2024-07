Forum Venerdì 19 luglio, ore 15 a Succiso (RE).

Il progetto "APE TOE: Ripristino praterie e foreste dell'Appennino" di cui siamo partner, dopo i Forum di Lunigiana, Garfagnana e Alpi Apuane, conclude nell'Appennino Emiliano il confronto con le comunità per la costruzione partecipata del Piano di azione per la Conservazione dell'Appennino Settentrionale, condividendo con il territorio visione, obiettivi e azioni per la rigenerazione degli ecosistemi.



Parteciperanno anche il nostro Presidente Agostino Maggiali e il Responsabile Comunicazione Marco Rossi

Per questo è promosso il Forum dell'Appennino Emiliano, previsto Venerdì 19 luglio 2024, ore 15, al Centro Visita Agriturismo Valle Dei Cavalieri in Via Caduti XXV novembre, 46 - Succiso Nuovo (Ventasso, RE). Sono invitati ad intervenire le istituzioni locali, associazioni, cittadini e portatori di interessi, per contribuire fattivamente al progetto.



Durante l'incontro sarà presentato lo stato di attuazione del Piano, le buone pratiche per il recupero e sostenibilità di foreste, castagneti e prati-pascoli, oltre alle esperienze sul tema del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e dei Parchi del Ducato.



Il progetto APE-TOE è finanziato dal programma 'Endangered Landscapes & Seascapes Programme' gestito da Cambridge Conservation Initiative in collaborazione con Arcadia.



Sarà realizzato da Legambiente insieme al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (Main partner), Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parchi del Ducato, Unione di Comuni Montana Lunigiana, Unione Comuni della Garfagnana, GAL Consorzio Lunigiana e GAL MontagnAppennino, UNCEM. Il supporto tecnico sarà assicurato da NEMO srl di Firenze.



L'obiettivo di 'APE TOE' è infatti il ripristino del paesaggio agro-naturale e dei delicati ecosistemi dell'Appennino e delle Alpi Apuane, offrendo un'opportunità per essere salvati dall'incuria e dall'abbandono. Stiamo parlando delle praterie montane e delle foreste della Lunigiana, Garfagnana, Appennino reggiano e parmense e Alpi Apuane.







PROGRAMMA

Saluti introduttivi

Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano



Agostino Maggiali, Parchi del Ducato, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Coordina:

Antonio Nicoletti, Legambiente, Responsabile nazionale Aree protette

Interventi programmati:

Il Progetto 'APE TOE - Ripristino Praterie e Foreste dell'Appennino Tosco-Emiliano': Dalle analisi al Piano di Azione

Paolo Sposimo e Alberto Chiti Batelli, NEMO srl;

Valorizzazione economica dei servizi ecosistemici, l'esperienza del Parco Nazionale e della Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano

Willy Reggioni, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Iniziative di valorizzazione della Pecora Cornigliese

Marco Rossi, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Interventi e discussione con i Partner del Progetto, Istituzioni, Associazioni e Portatori d'interessi dell'area di progetto.