Venerdì 26 Luglio a Torricella di Sissa Trecasali

Venerdì 26 Luglio 2024 dalle 19:00 alle 20:30

Il Comune di Sissa Trecasali in collaborazione con Nautica Torricella a.s.d, Everelina Associazione Culturale e i Parchi del Ducato ha organizzato un venerdì sera alternativo tra le acque del fiume Po.

Venerdì 26 luglio 2024 alle ore 19 si partirà per una gita in barca sul Grande Fiume accompagnati dal naturalista dei Parchi del Ducato, Emanuele Fior, che ci aiuterà a scoprire la flora e la fauna di questo luogo.

Dalla barca si avrà un punto di osservazione inedito e più immersivo nella natura, oltre ad essere mezzo di trasporto silenzioso e tranquillo che permetterà di scrutare con calma gli uccelli al tramonto.

Al termine dell'escursione in barca ci si fermerà presso lo spazio all'aperto della Nautica Torricella per un'apericena in compagnia.

Il ritrovo è presso la Nautica Torricella nella frazione Torricella nel Comune di Sissa Trecasali (PR).

L'uscita è adatta a tutti e ha un costo di € 15 per adulti e € 12 per i bambini sotto i 12 anni. Solo 13 posti disponibili.

Informazioni e prenotazione obbligatoria chiamando l'Associazione culturale Everelina al numero 347/4485947 oppure scrivendo a everelina@virgilio.it.