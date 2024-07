cosa fare, come comportarsi

Nel gennaio 2022 è stata verificata la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, ad Ovada in provincia di Alessandria. La PSA è malattia altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali, ma che non è trasmissibile agli esseri umani.

Avendo un vasto potenziale di diffusione, un'eventuale epidemia di PSA sul territorio nazionale comporta pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico suino, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo suinicolo. Proprio per questo, qualunque caso, anche sospetto, deve essere tempestivamente notificato all'autorità sanitaria localmente competente.

In caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale, occorre informare il servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio o della Polizia Provinciale o Municipale, in modo che possano essere attivate le procedure diagnostiche e lo smaltimento della carcassa in sicurezza. È in ogni caso fondamentale non spostare la carcassa.

Al fine di evitare di diffondere, anche in modo inconsapevole, il virus nel territorio, occorre adottare una serie di comportamenti corretti e di precauzioni:

smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici o ai cinghiali;

non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;

informare tempestivamente i servizi veterinari in caso di ritrovamento di carcassa di cinghiale;

Specifiche misure e precauzioni devono essere adottate da cacciatori e allevatori.

Si segnala il sito del Ministero della Salute dedicato all'emergenza, dove sono reperibili specifiche informative e notizie https://www.salute.gov.it/portale/pesteSuinaAfricana/homePSA.jsp

Scheda informativa della Regione Piemonte dedicata alle misure per il contenimento della Peste Suina Africana, https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/contenimento-della-peste-suina-africana in cui è consultabile tra l'altro il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)", anni 2024-2029 approvato dalla Giunta regionale il 27 maggio 2024.