Le aree protette in prima linea a difesa degli ecosistemi e della biodiversità

Il 28 Luglio è la "giornata mondiale per la conservazione della natura" per ricordare che un ambiente sano e una natura protetta sono la base per una società stabile e sostenibile, soprattutto per garantire il benessere delle generazioni presenti e future. Tutti dipendiamo dalle risorse naturali: acqua, aria, suolo, minerali, alberi, animali, cibo. Sono elementi fondamentali nella nostra vita quotidiana

La cura del territorio e la diffusione di una cultura della sostenibilità e del rispetto degli ecosistemi può sicuramente contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti del clima e, di conseguenza, ad una migliore conservazione della natura.

Le aree naturali protette sono in prima fila nella tutela degli habitat naturali e della biodiversità. Federparchi è associata alla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) di cui gestisce il segretariato del Comitato italiano, presieduto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

foto PNFC