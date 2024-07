Previste 46 sessioni tematiche, disponibile il programma in evoluzione

Il Forum Regionale sulla Conservazione per Europa occidentale ed Europa orientale, Asia settentrionale e centrale si riunirà dal 30 settembre al 3 ottobre a Bruges, in Belgio. Il Forum raggruppa i componenti di queste aree geografiche e sarà un'importante opportunità per presentare il lavoro svolto, le questioni relative allo sviluppo sostenibile e le priorità di conservazione sia in un'ottica globale che quella regionale, per far portare avanti gli obiettivi della IUCN e al fine di programmare e indirizzare la direzione strategica dell'IUCN nelle regioni.

Sono già disponibili il programma dei lavori e i titoli delle 46 sessioni parallele che si svolgeranno nei primi due giorni. Nella struttura dove si svolge il meeting sarà anche allestita una exhibit sulla conservazione con idee e proposte innovative con particolare attenzione ai giovani. Sono attese oltre 500 persone.

La IUCN convoca periodicamente i suoi Forum Regionali sulla Conservazione (RCF) come momento di confronto per i membri, le commissioni e il segretariato dell'IUCN al fine di prepararsi al prossimo Congresso mondiale sulla conservazione.

Programma - in evoluzione