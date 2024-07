Dal 12 agosto prende il via la stagione estivo-autunnale di escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Dopo i positivi riscontri di pubblico raccolti nei mesi scorsi, prende il via lunedì 12 agosto la stagione estiva-autunnale di "A piedi nel Parco della Pietra di Luna": il programma di escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola promosso dall'Ente di gestione Parchi e Biodiversità - Romagna e realizzato in collaborazione con le Guide del Parco.

Sono stati oltre 260 i partecipanti alle proposte di fruizione primaverile del Parco, che da marzo a fine luglio hanno raggiunto la Vena del Gesso Romagnola e preso parte ai trekking messi a punto da esperte guide ambientali escursionistiche, professionisti che mettono la loro competenza a disposizione di chiunque voglia vivere in sicurezza esperienze uniche in contesti naturali.

Il nuovo calendario conta 20 appuntamenti - da metà agosto a fine novembre - e comprende escursioni di tutti i tipi e per ogni livello di difficoltà alla scoperta di un territorio ricco e vario, che a settembre 2023 è stato riconosciuto dall'UNESCO, tra i luoghi del sito Patrimonio Mondiale "Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Appennino settentrionale".

Per il mese di agosto il programma propone escursioni serali, interessanti anche per gli appassionati di astronomia e dell'osservazione dei pianeti e delle costellazioni. Il calendario si inoltra poi nella stagione più colorata dell'anno con appuntamenti dedicati alla biodiversità del Parco, alla relazione millenaria tra uomo e gessi, alle molteplici formazioni geologiche e agronomiche che caratterizzano il paesaggio, oltre che al progetto sulla conservazione dei boschi di quercia "Life 4Oak Forests".

Punti di partenza o tappe delle escursioni saranno alcuni dei luoghi simbolo della Vena del Gesso Romagnola e gli antichi borghi che si affacciano sulle vallate del Parco: Brisighella, il Museo Geologico ex cava del Monticino, il Centro Visita e rifugio Ca' Carnè, il Castello di Rontana, Monte Mauro, Monte Penzola e Borgo Tossignano.

Tutte le proposte sono raccolte in un opuscolo consultabile e scaricabile dal sito www.parchiromagna.it. Il volumetto cartaceo è disponibile presto presso i Centri Visita e le strutture del Parco, oltre che nei principali punti informativi del territorio.

Nell'opuscolo sono descritte in dettaglio le 20 escursioni e indicati i contatti delle guide, alle quali è possibile fare riferimento per informazioni specifiche e per iscriversi alle attività. Una specifica sezione è dedicata poi alle grotte visitabili e alle visite turistico-speleologiche presso la Grotta Tanaccia e la Grotta del Re Tiberio.

Il progetto è ideato dall'Ente e consente, grazie ad un sostegno economico, di promuovere escursioni a prezzi uniformi e agevolati, permettendo a tutte e tutti di godere delle bellezze naturali offerte dal Parco.

Per maggiori informazioni: info@parchiromagna.eu