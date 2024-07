Con Camminaparchi domenica 04 agosto

Nelle notti di metà agosto le Perseidi mettono in scena il loro migliore spettacolo.

Con una facile escursione serale entreremo nei recinti del Centro Faunistico del Monte Fuso nel Parco dei Cento Laghi (PR), dove potremo osservare il cielo senza luna e da una posizione privilegiata. Dopo una discesa alla luce delle lampade frontali, vigilata dagli animali del bosco, si farà ritorno al punto di partenza.

Itinerario: Ufficio Turistico Monte Fuso, 860 m sldm - sentiero CAI 762 - sentiero interno recinti faunistici - Monte Lavacchio, 930 m. sldm - carraie - Ufficio Turistico Monte Fuso, 860 m. sldm.

Percorrenza totale: 3,5 Km. circa

Dislivelli complessivi in salita e discesa: 150 m in salita, idem in discesa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: Facile - Tempi di percorrenza stimati (comprese soste) 3 ore

Ritrovo: domenica 4 Agosto 2024 ore 19 presso Ufficio Informazioni Turistiche MONTE FUSO, Strada Monte Fuso 25/1 - 43024 Scurano (PR)

Termine escursione: ore 22.00, presso Ufficio Informazioni Turistiche MONTE FUSO, Strada Monte Fuso 25/1 - 43024 Scurano (PR)presso Ufficio Informazioni Turistiche MONTE FUSO, Strada Monte Fuso 25/1 - 43024 Scurano (PR)

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Scarpe da trekking (no sandali/sneakers), lampada frontale (carica e funzionante), zainetto, acqua (consigliato 1lt. a persona), abbigliamento da trekking, copricapo, pile e/o giacca antivento, telo individuale, repellente per insetti. Consigliati: bastoncini da trekking (per chi è abituato ad utilizzarli), un capo supplementare per la sera.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi dai 14 anni: € 15.00; bambini (accompagnati da adulto responsabile): € 8.00

Prenotazione obbligatoria: Prenotazione obbligatoria U.I.T. Monte Fuso, Tel. +39 327 7805185 (anche Whats App) mail: eventi@coopfuso.com