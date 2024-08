Una giornata all'avventura tra i gessi della Romagna

Le afose temperature di inizio luglio non hanno fermato la curiosità dei 150 bambini del C.R.E. Anima Kids, che si sono avventurati alla scoperta della Grotta del Re Tiberio e del meraviglioso Parco della Vena del Gesso Romagnola: una giornata eccezionale che ha coinvolto tutte le Guide Speleologiche de La Nottola Aps-Asd, associazione che gestisce sia il Centro Visite Sul Carsismo e la Speleologia di Borgo Rivola, nei pressi di Riolo Terme, sia quello delle Grotte di Onferno a Gemmano, nell'entroterra di Rimini.

Le grotte attraggono grandi e piccini: il mondo sotterraneo ha da sempre suggestionato ed evocato emozioni in chi vi si è avventurato. L'esplorazione della Grotta del Re Tiberio è stata infatti l'attività più suggestiva della giornata, che si è arricchita di altri momenti guidati, non meno coinvolgenti, alla scoperta del prezioso territorio della "Vena del Gesso".

I ragazzi più grandi sono stati accompagnati anche in escursione lungo il sentiero CAI 705 che attraversa la vecchia chiesa di Sasso Letroso: in cammino sopra i cristalli di gesso, ci siamo interrogati su come potesse essere il paesaggio 6 milioni di anni fa. I bambini più piccoli, nel frattempo, hanno preso parte a un laboratorio archeologico con l'argilla lungo il fiume Senio. Tutti i partecipanti hanno poi visitato il Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia, punto di riferimento tematico in Emilia-Romagna per le grotte nel gesso.

L'immancabile curiosità sui pipistrelli, è stata poi giocosamente soddisfatta con un laboratorio a tema, per conoscere e imparare divertendosi ad amare i predatori della notte che abitano le grotte del Parco.

Si è così svolta con perfetta organizzazione una giornata importante per il nostro territorio e per le bambine e i bambini, che sono stati i protagonisti della scoperta e della conoscenza di un luogo tanto peculiare quanto ancora poco conosciuto. Ci auspichiamo ne possano seguire altrettante nei prossimi mesi, per poter continuare a promuovere nelle nuove generazioni una consapevolezza sempre maggiore riguardo l'unicità del Parco della Vena del Gesso Romagnola e di tutte le grotte nel gesso.

Federica Budini - La Nottola Aps-Asd

Guida Speleologica dell'Ente Parchi e Biodiversità Romagna