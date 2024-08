Domenica 11 agosto nel Parco dei Cento Laghi con Camminaparchi

Facile camminata tra castagni secolari nel Parco Regionale dei Cento Laghi.

Il bosco è un'insieme di intrecci sotterranei, dove le radici degli alberi e le ife dei funghi si abbracciano scambiandosi informazioni e trasportandole in tutto il bosco. Attraverseremo luoghi che da sempre vedono la convivenza dell'uomo con gli elementi naturali, che scandiscono tempi e ritmi della vita di montagna. Attraverso una contemplazione della bellezza dei luoghi che attraverseremo, l'attenzione selettiva alla nostra parte emotiva in connessione con la natura, con i suoi silenzi e rumori, ne coglieremo l'armonia e la "musica", lasciandocene avvolgere durante le visualizzazioni e meditazioni. Il suono dell'HANDPAN, interpretando la musica dei luoghi dove sosteremo, ci accompagnerà nel flusso del WOOD WIDE WEB, sperimentando la sensazione di CONNESSIONE UNIVERSALE.

Dislivelli complessivi in salita e discesa: 150 m

Grado di difficoltà: Facile - Tempo di percorrenza stimato: 5 ore

Ritrovo: Domenica 11 Agosto 2024 ore 9 presso Chiesa di Grammatica (Corniglio - PR)

Termine escursione: ore 14.00, presso Chiesa di Grammatica

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati:

Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, cappello, 1,5 litri d'acqua, pranzo al sacco, zaino, scarpe di ricambio, asciugamano.

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi per il trekking, pantaloni corti per l'Acquatrekking, costume da bagno, vestirsi a strati, occhiali da sole, crema solare.Abbigliamento obbligatorio: giacca antivento, scarpe con suola scolpita, pantaloni lunghi, borraccia da 1l d'acqua, pranzo al sacco, telo per sedersi/coricarsi a terra.

Abbigliamento consigliato: vestirsi a strati.

Organizzatore e Guida: LAlessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 25€ adulti - 10€ minori a partire da 11 anni, solo se accompagnati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di sabato 10/08

Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com 3290047306 Guide Val Cedra Bratica e Parma