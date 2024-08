Con Camminaparchi sabato 10 agosto

E' nelle notti di metà agosto che lo spettacolo delle Perseidi raggiunge il suo apice. Per goderne appieno partiremo all'ora in cui di solito si ritorna: dal Lago Ballano nel Parco dei Cento Laghi saliremo con ampio percorso in faggeta, attraversando la conca che racchiude il Lago Verde, per lasciarci soprendere dalle ultime luci del giorno.

Dopo la cena al sacco potremo stenderci sui teli e, lontani da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso, scrutare il cielo per conoscerne le costellazioni osservabili, tenendo nelle tasche qualche desiderio pronto per essere espresso. Il rientro al Lago Ballano avverrà alla luce delle lampade frontali, avvolti dall'abbraccio silenzioso del bosco e dai richiami degli animali notturni.

Itinerario: Lago Ballano 1340 m – sentieri 707, 707A - Lago Verde 1510 m – sentiero 707 - Capanna Cagnin 1590 m – sentiero 707 - Lago Verde – Lago Ballano.

Percorrenza totale: 6 km circa

Dislivelli complessivi in salita e discesa: 400 m in salita, idem in discesa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: Medio - Tempo di percorrenza stimato: 5 ore

Ritrovo: Sabato 10 Agosto 2024 ore 17 presso Parcheggio Lago Ballano (Monchio delle Corti - PR)

Termine escursione: ore 23.00, presso Parcheggio Lago Ballano

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Scarponi da trekking (no scarpe basse/sneakers), lampada frontale carica e funzionante, zaino, acqua (almeno 1,5 l a testa), abbigliamento da trekking, mantellina o giacca impermeabile, copricapo, pile e/o giacca antivento, telo individuale, repellente per insetti, cena al sacco a cura dei partecipanti. Consigliati i bastoncini da trekking e un capo supplementare per la sera.

Organizzatore e Guida: Luca Fantuzzi (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: € 15,00 Escursione non adatta ai bambini.

Prenotazione obbligatoria: cell. 3288726099 email: lucafantuzzigae@gmail.com facebook www.facebook.com/lucafantuzzigae

Possibilità di pernotto gratuito in tenda propria presso l'area attrezzata Lago Ballano, previo richiesta via mail al Comune di Monchio delle Corti (organizzazione autonoma non dipendente dalla guida)