Attività per bambini al MuMAB nel Parco dello Stirone e Piacenziano

Un simpatico tasso, Teo, si è divertito a nascondere per il bosco delle buste di estrema importanza: al loro interno, infatti, sono custodite le principali tappe della storia della vita sulla Terra! La guida del museo ha bisogno di te! Aiutala a recuperare tutte le buste nel bosco, e a ricostruire la linea del tempo prima che venga mattina. Teo il tasso, che ama le cacce al tesoro, ci ha lasciato degli indizi per trovare le buste…l'avrà fatto per aiutarci, o per depistarci? Venite con noi e immedesimatevi in veri e propri Esploratori del Tempo per una notte!

COSA PORTARE

– torcia frontale o a mano

– repellente per insetti

– obbligatoriamente le scarpe di ricambio! Per saperne di più leggi qui

Per bambini dai 5 ai 12 anni accompagnati da un adulto.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: bambini 8 €, fratello o sorella 8 €, adulti gratuito

L'iniziativa si svolge mercoledì 07 agosto 2024 alle ore 21.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it