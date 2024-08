Il Parco Lombardo della Valle del Ticino compie 50 anni quest'anno! Per l'occasione sono state organizzate diverse iniziative. Oggi vi condividiamo un appuntamento imperdibile:

Il prossimo 19 settembre avrà luogo il Convegno 'IL FIUME RACCONTA – ESPERIENZE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL TICINO, STORIA E PROSPETTIVE DI UNA RETE IN CONTINUO SVILUPPO' organizzato dal Parco del Ticino in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Pavia e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Di cosa si tratta? E' un momento pensato per riflettere sullo sviluppo dell'educazione ambientale dal Parco del Ticino al sistema delle aree protette lombarde, e presentare degli esempi di buone pratiche di educazione ambientale. Non mancheranno anche esempi di attività in corso nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione Europea, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, e si approfondirà, attraverso esempi applicativi, l'utilizzo dell'arte quale mezzo di comunicazione privilegiato per promuovere la consapevolezza e l'attenzione verso l'ambiente.

Nel finale ci sarà una riflessione sul Parco del Ticino come risorsa educativa a disposizione della collettività, sulle opportunità proposte e realizzate dall'Università di Pavia e uno sguardo alle politiche regionali e alle prospettive future di applicazione nel territorio del Parco.

L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi!

Appuntamento quindi per il 19 settembre presso l'Aula A del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Pavia in Via Sant'Epifanio 14 a Pavia.

