Doppio passaggio televisivo su TRC Emilia-Romagna nelle scorse settimane per i "crediti di sostenibilità", il riconoscimento economico dei servizi eco sistemici delle foreste certificate dell'Appennino Tosco Emiliano, a disposizione delle aziende che intendono acquistarli allo scopo di raggiungere obiettivi di Responsabilità sociale d'impresa (CSR).

I due servizi televisivi sono entrambi andati in onda nella trasmissione economica "Via Emilianet", condotta dal direttore di TRC, Ettore Tazzioli. Il primo è stato un "faccia a faccia" in studio tra la presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Luciana Serri, e il coordinatore del Gruppo di Certificazione (ben 41 proprietari, il più grande in Italia), Willy Reggioni, utile per comprendere quali sono i servizi eco sistemici erogati dalle foreste appenniniche e soprattutto come fare per acquistare, da parte delle aziende impegnate in percorsi di Responsabilità sociale, i crediti di sostenibilità, la cui vetrina si trova sul sito web creditisostenibilità.it.

Il secondo servizio è stato invece registrato proprio all'interno di una faggeta certificata non distante dal passo delle Radici. Qui, ospiti di Tazzioli sono stati il tecnico forestale dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Andrea Santi, e il direttore dello stesso Ente, Valerio Fioravanti. Il primo ha spiegato come funziona la gestione sostenibile delle foreste, mentre il secondo ha posto l'accento sul grande interesse che esiste da parte delle aziende per l'acquisto dei crediti di sostenibilità (15.000 annuali, di cui 4.000 nel solo Appennino Modenese). A confermarlo, Fabio Guglielmi di Concooperative Terre d'Emilia, il quale ha parlato degli innegabili vantaggi per le imprese, ma anche degli impatti positivi che la commercializzazione dei crediti ha verso l'economia delle comunità locali dell'Appennino.

I due servizi possono essere visti sul canale Youtube dell'Ente Parchi a questi link:

"Faccia a faccia" Via Emilianet TRC 04/07/24

Servizio Via Emilianet TRC 18/07/24