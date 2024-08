Campagna regionale sulla prevenzione e produzione di rifiuti

La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo di progetti di comunicazione per divulgare le buone pratiche, diffondere i comportamenti virtuosi e rendere più trasparente la gestione dei rifiuti.

Non bisogna mai dimenticare la regola delle 3R della sostenibilità: Ridurre, Riusare, Riciclare.

Grazie all'opuscolo creato dalla Regione possiamo scoprire i dati dell'impegno dei cittadini emiliano-romagnoli relativi alla riduzione della produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi in plastica, acciaio-alluminio, vetro, legno, umido e verde.

C'è bisogno di un ulteriore contributo perché il nostro Pianeta necessita di tutte le risorse disponibili e perché i rifiuti, la diminuzione della loro produzione e la corretta gestione di quelli comunque prodotti, possono essere un volano per l'economia.

La gestione sostenibile dei rifiuti, infatti, rientra nell'economia circolare sulla quale la Regione ha legiferato già a partire dal 2015 e che rimane lo strumento principale per il rispetto della legislazione comunitaria e per l'attuazione del goal 12 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata dall'Assemblea ONU.

Per scoprire tutte le campagne rifiuti della Regione Emilia-Romagna e scaricare il piccolo manuale per capire meglio l'argomento: "Se non li rifiuti, li rendi felici"

Scarica l'opuscolo con tutti i dati dettagliati relativi alla vita dei rifiuti.