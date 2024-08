Nei Sentieri Selvatici è il titolo della rassegna di cammini geopoetici che il Parco Adamello affida allo scrittore Davide S. Sapienza: cinque giornate in cammino da metà agosto a metà ottobre, per un'iniziativa che desidera valorizzare il legame tra geografia e poetica nell'ambiente alpino del Parco dell'Adamello e della Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino, lungo più mesi tra l'estate e l'autunno del 2024.

Dal 2004, lo scrittore, in Italia e per istituzioni come UNESCO e Parchi Nazionali in Nord Europa, propone la pratica geopoetica in cammino. La prima proposta geopoetica applicata alla montagna è nata proprio in Valle Camonica, quando nel 2014, venne inaugurata La Via dei Silter, realizzata insieme al collega e geografo Franco Michieli nell'Area Vasta Valgrigna per ERSAF alle porte del Parco.

Per adesso le date sono:

mercoledì 21/08/24: Alla scoperta delle Foppe di Braone ;

; venerdì 30/08/24: Esplorando in Val Salarno ;

; domenica 08/09/24: I sentieri sfuggenti della Val Saviore ;

; domenica 22/09/24: Equinozio alle Corne Rosse ;

; domenica 20/10/24: Il Levante del Pizzo Camino.

Per maggiori informazioni vi lasciamo il link dell'articolo ufficiale dove trovere il link per prenotarvi per questa iniziativa, ricordiamo che l'iscrizione per partecipare è obbligatoria!