Come vivere la natura rispettandola, task force in azione per garantire l'osservanza delle regole ambientali

Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli si prepara alle calde giornate di Ferragosto: una "task force" composta da Carabinieri Forestali, Guardiaparco e Polizia Municipale di Vecchiano sorveglierà il territorio con particolare attenzione al tratto di costa tra l'Arno e Torre del Lago, percorrendo a piedi l'arenile sia in fase di prevenzione pomeridiana, sia nottetempo per scongiurare l'accensione di falò che potrebbero causare incendi, il pernottamento con tende sull'arenile, l'abbandono di rifiuti e altri comportamenti scorretti, dannosi per l'ambiente e vietati dal regolamento del Parco. I Guardiaparco utilizzeranno speciali visori termici in grado di individuare l'accensione di fuochi anche di piccole dimensioni e di verificare presenze in orari non consentiti.

Le spiagge del Parco si sviluppano per oltre 30 km da Viareggio allo Scolmatore, su quest'area si alternano lidi attrezzati per la balneazione, spiagge libere naturali, riserve accessibili solo con guida ambientale. Per quanto riguarda le spiagge naturali fruibili come Marina di Vecchiano, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre l'accesso è consentito giornalmente dalle ore 6 di mattina all'1 di notte, non sono consentiti il pernottamento e l'esercizio del campeggio con installazione di tende e gazebo e l'accensione di fuochi o falò. Tra le 8 e le 20 è consentito utilizzare ombrelloni e altri ripari installati giornalmente, tra le 20 e l'1 di notte si possono utilizzare teli su cui stendersi e luci da campeggio intorno alle quali riunirsi per fare musica acustica a basso volume come con una chitarra. I fruitori devono portare via tutti i rifiuti e non abbandonarli, inoltre quando si parcheggia vicino alle spiagge è importante lasciare sempre liberi gli accessi dei sentieri antincendio.

La Tenuta di San Rossore in estate è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 con ingresso gratuito, con possibilità di attività aggiuntive a pagamento e su prenotazione come visite a cavallo ed in carrozza, noleggio bici, escursioni con guide; la spiaggia di San Rossore è accessibile con guida ambientale oppure prenotando una giornata alla Buca del Mare, maggiori informazioni sul sito www.parcosanrossore.org e www.top5viaggi.com.