Pausa estiva della corsa/camminata a Cascina Brero

Terminano gli appuntamenti a Cascina Brero de "La mattina ha l'oro in bocca" del sabato mattina per la pausa estiva.

Non appena riprenderanno ne verrà data comunicazione attraverso i nostri canali di comunicazione, ma per il momento la ripresa è prevista per sabato 24 agosto.

Buone vacanze!