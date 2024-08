La Rappresentanza dei volontari di Servizio Civile Universale è un organismo che si occupa di garantire un costante confronto degli operatori volontari del Servizio Civile Universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le Regioni e le Province autonome e gli Enti del Servizio Civile Universale. È molto importante perché mira ad ascoltare e accogliere le richieste dei giovani in servizio e presentarle al Dipartimento!

Un po' di storia...

Vi abbiamo già parlato della storia del Servizio Civile, del concetto di obiezione di coscienza e dell'affiancamento alla leva militare. In parallelo ai primi obiettori compaiono anche i loro rappresentanti, membri della Consulta Nazionale Servizio Civile insieme ai rappresentanti degli Enti, delle Regioni e degli Enti Locali. La Consulta esiste ancora oggi ed è attualmente costituita da 23 membri, così distribuiti:

9 scelti tra gli enti iscritti all'albo del servizio civile universale

3 designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

3 designati dall'Associazione nazionale comuni italiani

4 eletti in seno alla Rappresentanza nazionale degli operatori volontari

4 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.

La struttura: esistono tre tipi di rappresentanti

I delegati regionali (delegati delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero)

(delegati delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero) I rappresentanti regionali (Rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero)

(Rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero) I rappresentanti nazionali

Come funziona l'elezione dei rappresentanti?

Ogni anno le volontarie e i volontari votano dei propri rappresentanti su base regionale (delegati regionali). Il numero dei seggi varia in base al numero dei volontari, ma si parte da un minimo di due referenti per regione. L'elezione e la candidatura sono esclusivamente online: possono comunque essere convocate delle assemblee fisiche per l'esposizione dei programmi elettorali. I delegati si riuniscono poi a Roma in una assemblea nazionale dove eleggono due dei quattro delegati nazionali.

I rappresentanti regionali sono ventidue operatori volontari in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Regioni, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli operatori volontari in servizio all'estero; sono eletti tra e dai delegati della Regione, della Provincia autonoma e della macroarea estero - restano in carica un anno.

I delegati nazionali sono quattro operatori volontari eletti dai delegati regionali - hanno un mandato biennale e vengono eletti a due a due ogni anno "a scacchiera" in base a quattro macroaree:

- Nord

- Centro

- Sud

- Estero

Verranno quindi eletti in modo alternato: un anno verrà eletto un volontario del Nord e del Sud e l'anno dopo uno del Centro e dell'Estero. Anche se eletti a macroaree, ogni delegato nazionale rappresenta tutti i volontari.

In definitiva:

I delegati regionali sono eletti direttamente dagli operatori volontari

sono eletti direttamente dagli operatori volontari I rappresentanti regionali sono eletti all'interno di ogni delegazione regionale

sono eletti all'interno di ogni delegazione regionale I rappresentanti nazionali sono eletti da tutti i delegati

Un po' di esempi...

Ecco qualche esempio di azione che è stata portata avanti dalla Rappresentanza e che ha portato alla creazione del Servizio Civile così come lo conosciamo ora:

Riduzione a 25 ore settimanali – inizialmente, infatti, l'orario di servizio era dalle 30 alle 36 ore a settimana

– inizialmente, infatti, l'orario di servizio era dalle 30 alle 36 ore a settimana La tutela allo studio – gli esami universitari possono infatti essere effettuati senza dover prendere un permesso in quanto vengono considerati permessi straordinari e quindi ore di servizio effettive

Per saperne di più, clicca qui

ATTENZIONE: E' attivo il nuovo bando di Servizio Civile Ambientale!

Trovi AREA Parchi e numerose aree protette, enti e associazioni nel territorio all'interno di due progetti dedicati all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Se hai tra i 18 anni e i 28 anni, non perderti questa opportunità! Puoi scoprire il dettaglio dei progetti qui.