Laboratorio per bambini e ragazzi venerdì 23 agosto

Workshop di jesmonite con Tigre contro Tigre!

La jesmonite è un'eco resina con cui si possono creare numerosi oggetti di design con effetti sorprendenti, non contiene sostanze nocive ed è molto semplice da usare!

Durante questo workshop creeremo insieme dei piccoli porta polaroid a forma di nuvoletta, ma prima di passare all'azione dovremo pensare bene ai colori e alla texture che vogliamo dare al nostro oggetto!

Durante la fase di asciugatura degli stampi ci faremo una passeggiata nel Parco per cercare lo spot perfetto e scattare la nostra polaroid ricordo!

TIGRE CONTRO TIGRE LAB

Tigre contro Tigre è un duo di illustrazione composto da Elisa Delledonne e Angelica Zilli. In attività insieme dal 2017 hanno aperto una studio a Reggio Emilia in cui hanno tenuto e organizzato tantissimi workshop e corsi, inoltre lavorano come illustratrici per privati, attività locali ed enti pubblici.

Dal 2024 la loro attività si è spostata online e possono muoversi ovunqueee! Se siete curiosi seguitele su instagram @tigrecontrotigrelab

Per adulti e ragazzi dai 12 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 40 € per partecipante

L'iniziativa si svolge venerdì 23 agosto 2024 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it