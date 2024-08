La Riserva Naturale Torbiere del Sebino ha aperto la selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato, mediante contratto di apprendistato della durata di 12 mesi di un funzionario tecnico (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) da assegnare al settore tecnico-ambientale per lo sviluppo del progetto BioHub Torbiere.



Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali, sono previsti i seguenti requisiti specifici:



Avere una età non superiore a 32 anni;

Essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea triennale (L);



Le candidature vanno presentate sul portale InPa entro il 16 settembre alle ore 18:00



Qui il testo del bando: https://torbieresebino.it/wp-content/uploads/2024/08/Avviso-pubblico-per-ammissione-prove-concorsuali-contratto-apprendistato-RN-Torbiere-del-Sebino.pdf



Qui il link per presentare la domanda: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=b27f1b4246b94c5aabf5748a1412196d