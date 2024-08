AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI BOSCO IN PIEDI OGGETTO DI INFESTAZIONE DA IPS TYPOGRAPHUS ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO FORESTALE INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (FORESTA DI PIEVEPELAGO)

In area demaniale appartenente al Patrimonio Forestale indisponibile della Regione Emilia-Romagna, ubicata in Comune di Pievepelago in località Acquechiare, Lago Santo e Vaccherecce (come meglio individuata nella cartografia allegata alla Relazione preliminare), sono state individuate diverse porzioni di foresta oggetto di infestazione da bostrico (Ips thypographus).

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la vendita in piedi di varie porzioni di fustaia a prevalenza di abete rosso oggetto di attacco da bostrico (Ips thypographus), come da Relazione ad oggetto "INFESTAZIONE DA IPS TYPOGRAPHUS NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" redatta dal Dott. For. Andrea Santi, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 e dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti pubblici).

Tutte le ulteriori informazioni di dettagli sono riportate nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse scaricabile dai documenti sotto riportati.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto ed i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale: protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it riportando nell'oggetto della p.e.c. la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI BOSCO IN PIEDI - FORESTA DI PIEVEPELAGO", entro e non oltre le ore 12:00 del 02/09/2024.

Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico della Sede Operativa dell'Ente di Pievepelago in via Tamburù, n.8 , Geom. Gabriele Mordini - tel. 0536/72134.

Il Responsabile del progetto e referente per l'eventuale sopralluogo preliminare è il Geom. Gabriele Mordini, tel. 0536/72134, mail gabriele.mordini@parchiemiliacentrale.it .

La procedura è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 220 del 22/08/2024 scaricabile dal portale dell'Amministrazione trasparente dell'Ente (cliccare qui: DET. 220-24)

La Relazione preliminare "INFESTAZIONE DA IPS TYPOGRAPHUS NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" è scaricabile cliccando qui .