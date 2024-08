Laboratorio per bambini al MuMAB

Forme e fenomeni naturali distantissimi hanno spesso strutture identiche: la spirale accomuna chiocciole, galassie, code e corna; il nostro corpo è simmetrico proprio come quello delle farfalle; gli oceani e i suoni ondeggiano entrambi. Non è un caso. Per Galileo il libro dell'Universo "è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche."

Impariamo allora a riconoscere i principali pattern naturali, andiamo a caccia di quelli intorno a noi (ne troveremo tantissimi!) e inventiamo nuovi pattern imitando queste strutture, proprio come fa la natura, che non smette mai di inventare.

Il laboratorio è condotto da Federica Buglioni. Nata e cresciuta a Milano, dopo anni di traduzione, interpretariato e redazione, un bel giorno ha cominciato a cucinare con i bambini e a studiare la loro relazione con il cibo. Dal 2006 progetta e conduce laboratori di cucina e di educazione alimentare per bambini e corsi di formazione per insegnanti. Ha fondato e diretto per 15 anni l'associazione Bambini in Cucina, è membro della redazione di Milanoperibambini.it e del comitato scientifico di Foodinsider (l'osservatorio delle mense scolastiche). Nel 2019, con Naturalisti in cucina, ha vinto il premio Bambini e Natura e, di recente, il Premio Andersen come Protagonista della cultura per l'infanzia 2022.

Attività per bambini dai 7 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 8 € bambini - 6 € dal secondo fratello/sorella - pacchetti laboratorio + libro

L'iniziativa si svolge sabato 31 agosto 2024 alle ore 15.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it