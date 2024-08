Good news al Parco del Taro

Cos'è una garzaia?

E' un luogo in cui nidificano collettivamente diverse specie di aironi, e altre specie coloniali quali cormorani, ibis e spatole.



Nell'area naturalistica Chiesuole, nel Parco del Taro, fino all'anno scorso c'era una colonia di cormorani, attiva dal 2007, mentre le nidificazioni di airone erano state sporadiche.



Da quest'anno c'è una bella novità, a maggio sono arrivati in gran numero aironi guardabuoi, nitticore, garzette e marangoni minori, occupando gli alberi delle isole in mezzo al lago.

C'è un via vai continuo di aironi che sorvolano le sponde e si spostano alla ricerca di cibo, mentre alla sera si ritrovano sugli alberi per dormire.



Alcune specie insediate sono particolarmente protette a livello italiano ed europeo, pertanto è con maggiore soddisfazione che accogliamo questa garzaia, che si aggiunge a quelle già presenti in altre aree protette di nostra competenza.



Foto di Giuliano Gerra