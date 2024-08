Avviata la quarta edizione del concorso eno-gastronomico UPVIVIUM "Biosfera gastronomica a KmZero", patrocinato dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi), che quest'anno vede la partecipazione di 13 squadre, composte da ristoratori e produttori locali della Riserva della Biosfera MAB UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano, sfidarsi con piatti fatti con prodotti locali e accompagnati da vini, birre e bevande del territorio. Fino al 25 settembre residenti e turisti possono essere protagonisti del concorso, assaggiando e votando i piatti UPVIVIUM, contribuendo così alla selezione di 5 finalisti (uno per provincia su cui si estende la Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano, ovvero Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca) tra cui poi una giuria tecnica decreterà il vincitore locale.

I 13 ristoranti "capitani" delle squadre in concorso sono:

per l'Appennino Modenese: "Ristorante La Zucca Pret a Magner" a Pavullo nel Frignano, "Locanda Marcella" a Marano sul Panaro;

per l'Appennino Reggiano: "Ristorante K2" a Cinquecerri, "Ristorante Il Pontaccio" di Vetto, "Ristorante Diana" a Cerreto Laghi;

per l'Appennino Parmense: "Trattoria della Gallina" a Langhirano, "Ristorante Operaviva" a Parma, "Agriturismo Agrichef" a Tizzano Val Parma;

per la Lunigiana: "Podere Conti" a Filattiera, "Ristorante da Gambin" a Podenzana;

per la Garfagnana: "Osteria le Verrucole" a San Romano in Garfagnana, "Agriturismo Il Grillo" a Giuncugnano, "Rifugio Miramonti" a San Romano in Garfagnana.

Ogni piatto contiene un giusto equilibrio tra proteine, carboidrati e verdure con prodotti rigorosamente a km zero: sono infatti cinquanta le aziende agroalimentari coinvolte dai ristoranti in concorso i cui prodotti sono stati utilizzati come ingredienti per i piatti UPVIVIUM o come bevande che gli accompagnano.

La descrizione dei piatti in concorso, i giorni in cui è possibile degustarli ed i contatti dei ristoranti per poter effettuare la prenotazione (sempre consigliata) sono disponibili sul sito web della Riserva della Biosfera Appennino tosco Emiliano https://www.mabappennino.it/upvivium2024.php dove è possibile votare il proprio piatto preferito.

Il vincitore del concorso UPVIUVIUM della Riserva della Biosfera MAB UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano accederà quindi alla finale nazionale, che si terrà il 12 novembre in Sila, dove sfiderà i ristoranti vincitori delle Riserve della Biosfera "Valle Camonica", "Monte Grappa", "Delta Po", "Isole di Toscana" e "Sila". Il Concorso UPVIVIUM è infatti una iniziativa sviluppata nell'ambito del Programma "Man and the Biosphere" dell'UNESCO e intende valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di Biosfera MAB UNESCO italiane, sottolineando il forte legame tra ruralità e conservazione della biodiversità locale.