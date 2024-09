Un impegno prezioso di studenti e volontari

Dal 2018 ogni estate è in programma il monitoraggio del cervo volante nel Parco Boschi di Carrega.

Il Lucanus cervus con i suoi (quasi) 9 cm di lunghezza è uno degli insetti più grandi. Conosciuto per le enormi mandibole dei maschi che ricordano le corna di un cervo, vive nei boschi di latifoglie dove si nutre della linfa di querce, pioppi, ciliegi, ecc.

E' inoltre considerato un bio-indicatore, la cui presenza più o meno abbondante sta a significare buone condizioni degli habitat boschivi, soprattutto in relazione alla quantità di necromassa legnosa (legno morto o morente), necessaria per la sopravvivenza di numerose specie saproxiliche, ovvero specializzate nel nutrirsi di sostanza organica degradata, e garanzia dell'efficacia di fondamentali servizi ecosistemici degli ambienti forestali.

Il monitoraggio si è svolto ogni martedì sera da inizio luglio a metà agosto con ritrovo presso il Centro Levati nel parco.

Questa attività, oltre ad essere importante del punto di vista naturalistico, è anche un ottimo esempio di Citizen Science (la scienza fatta dai cittadini).

Più di 100 volontari nel corso degli anni hanno aiutato i nostri ricercatori, portando un contributo determinate. In queste occasioni pubbliche si è anche scoperto che i "migliori" osservatori sono bambini e ragazzini: la loro curiosità innata unita al loro entusiasmo ha dato risultati veramente notevoli!

Anche tanti studenti universitari si sono uniti alle serate di monitoraggio provando direttamente sul campo il lavoro del naturalista.

Le serate si sono sempre concluse con un piccolo rinfresco di bevande e snacks autogestito creando un bellissimo rapporto di collaborazione e condivisione tra i partecipanti.

Un grande grazie va a tutti i volontari che hanno dedicato il proprio tempo a questa attività che si svolge da anni e che ci permette di avere dati per migliorare la gestione forestale del parco.

Per sapere di più su come funziona il monitoraggio e come unirsi al gruppo: monitoraggio del cervo volante.

Per saperne di più sul cervo volante: Lucanus cervus