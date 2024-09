Il GES presenta il sentiero accessibile sabato 07 settembre

Il Sentiero di Alice nel Parco Boschi di Carrega si amplia grazie al coinvolgimento diretto del GES (lo storico Gruppo Escursionistico Salese), che si è fatto parte attiva nelle azioni di individuazione, miglioramento, tracciatura e messa in sicurezza del Sentiero, promosse nell'ambito della pluriennale collaborazione con i Parchi del Ducato, utilizzando un finanziamento della Regione per progetti di rilevanza locale nelle annualità 2023-2024, DGR 2241/2022.

Il Sentiero per Tutti è un nuovo, significativo tassello per promuovere e favorire l'accessibilità all'ambiente naturale da parte di persone che, per problematiche connesse con disabilità anche fisiche, troppo spesso ne sono escluse: sabato 7 settembre 2024 alle ore 17,00 l'inaugurazione ufficiale.

Il sentiero già presente è stato reso più accessibile (fondo omogeneo in terra battuta) e integra nella sua parte iniziale il Sentiero di Alice, il percorso sensoriale realizzato dal Family-CAI alcuni anni fa, adatto anche ai non vedenti e a persone con ridotta mobilità.

Al termine dell'inaugurazione ci sarà un piccolo brindisi.

Vi ricordiamo che il luogo dell'inaugurazione (Via Case Nuove – Sala Baganza – PR) si trova su una strada con divieto di accesso ai non autorizzati https://maps.app.goo.gl/pqzAo2iVgHeMQJpz9

L'accesso in auto per i disabili è consentito e ci sono alcuni posti auto disponibili.

Per tutti gli altri è necessario arrivare a piedi parcheggiando l'auto in uno dei due parcheggi più vicini di cui sotto.

- Parcheggio Casenuove (Via Zappati, Sala Baganza dietro il Ristorante i Pifferi) https://maps.app.goo.gl/PYw7B7Pgg3LcRqwf6

- Area di sosta Il Serraglio (Strada Conventino, Collecchio) https://maps.app.goo.gl/PYw7B7Pgg3LcRqwf6