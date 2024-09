Inaugurazione aula didattica e area birdwatching, laboratori per bambini e incontri

Sabato 7 settembre 2024 inaugurazione dell'aula didattica all'aperto "Renata Fonte" e apertura dell'area birdwatching. Un progetto realizzato con le risorse stanziate dal Bando Ambiente 2023 di Fondazione Cariparma

Sabato alle ore 11.00 sarà inaugurata presso il Podere Millepioppi, nel Parco dello Stirone e Piacenziano, la nuova aula didattica all'aperto Renata Fonte, una delle prime vittime di mafia in Italia. Giovane donna, Assessore alla cultura nel Comune di Nardò (Lecce), fu assassinata per la sua difesa dell'Area Naturalistica di Porto Selvaggio dalla speculazione edilizia.

Un esempio, la storia di una donna coraggiosa a cui, non a caso, viene intitolato questo spazio, pieno di colori e speranza nel Podere Millepioppi, confiscato nei primi anni 2000 alla criminalità organizzata e concesso in uso dal Comune di Salsomaggiore Terme ai Parchi del Ducato per la valorizzazione culturale e educativa delle risorse naturali del territorio.

L'area di Millepioppi è lo spazio outdoor del MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità, allestito dai due Enti per mettere in luce il patrimonio geopaleontologico della collezione Raffaele Quarantelli, paleontofilo salsese esperto della fauna fossile dello Stirone.

Un piccolo museo, ma in costante crescita, come dimostrano i numeri delle affluenze!

Il 7 settembre sarà una giornata speciale anche per il MuMAB, di cui ricorre il quarto compleanno: per tutta la giornata si susseguiranno infatti eventi e laboratori gratuiti per il pubblico e le famiglie.

Grazie alle risorse stanziate dal Bando Ambiente 2023 di Fondazione Cariparma che ha sostenuto il Progetto Il Museo fuori! candidato dai Parchi del Ducato, con il sostegno dell'Associazione Libera Contro le Mafie e dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, è stata realizzata la nuova aula didattica con illustrazioni e punti esperienziali dedicati alle attività per bambini, con particolare attenzione ai più piccoli.

Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare, con una breve passeggiata, l'area birdwatching in località Laurano, ripristinata con il progetto sostenuto dalla Fondazione, che sarà oggetto di ulteriori interventi di riqualificazione ambientale nei prossimi mesi.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma per alcuni è richiesta la prenotazione.

BUON COMPLEANNO, MuMAB!

Il programma della giornata

ore 11 - Inaugurazione dell'aula didattica all'aperto Renata Fonte - aperta a tutti

ore 15 – Apertura dell'esposizione temporanea Paleontologia che passione!, breve visita in museo con il paleontologo Gianluca Raineri (su prenotazione) – aperta a tutti

ore 16.15 - Laboratorio di scoperta "Cos'hai trovato in vacanza?" con gli esperti del MuMAB (su prenotazione) - adatto ai bambini dai 6 agli 11 anni

ore 17.30 – Non solo fossili!, passeggiata da Millepioppi a Laurano con la Direttrice del museo Enrica Montanini e presentazione dell'area birdwatching (su prenotazione) – adatta a tutti

ore 17.30 – Archeolab: scavo simulato per bambini (su prenotazione) – adatto ai bambini dai 6 agli 11 anni

ore 18.30 – Incontro pubblico Conoscere il processo Aemilia, conoscere la 'ndrangheta con Maurizio Miati Filcams Parma promosso da Presidio di Libera di Salsomaggiore Terme Epifanio Li Puma, ANPI di Salsomaggiore Terme, Parchi del Ducato e MuMAB – aperta a tutti

La giornata è promossa e organizzata da Parchi del Ducato/MuMAB, Associazione Libera e Comune di Salsomaggiore Terme con il contributo di Fondazione Cariparma.

Per info e prenotazioni: MuMAB (Museo Mare Antico e Biodiversità)- https://millepioppi.it/compleanno-mumab/ - tel e WhatsApp 0524583595 – mumab@millepioppi.it.

Per i laboratori e la passeggiata si consiglia di utilizzare abbigliamento da escursione, con pantaloni lunghi.