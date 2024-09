Una serata adatta a tutti guardando il cielo nel Parco dello Stirone

Una camminata sui sentieri del Parco dello Stirone e del Piacenziano per raggiungere insieme il miglior punto di vista per osservare il cielo stellato a caccia di una stella cadente per un desiderio. In compagnia, su sentieri di semplice percorrenza, si potrà ammirare la bellezza del parco nella notte. Arrivati alla zona scelta per le osservazioni Daniele Ronconi, appassionato astrofilo, ci accompagnerà in un meraviglioso viaggio tra le stelle.

L'itinerario a piedi è pianeggiante e parte dalla sede del MuMAB, attraversa il podere e sul sentiero ci conduce alla località Laurano.

COSA PORTARE:

torcia frontale

repellente per insetti

telo per stendersi nel prato

obbligatoriamente le scarpe di ricambio! Per saperne di più leggi qui

Consigliato ad adulti e famiglie con bambini dai 5 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: adulti 8 €, bambini minori di 18 anni 6 €, 2 adulti + 1 bambino 20 €, 2 adulti + 2 bambini 24 €

L'iniziativa si svolge mercoledì 04 settembre 2024 alle ore 21.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it