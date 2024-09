Incontro all’Isola di Capraia (PNAT) il 7 e 8 ottobre

Si terrà il 7 ed 8 ottobre presso l'isola di Capraia, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, l'incontro "Aree Marine Protette, ruoli e prospettive verso un'assemblea dei sindaci", che rientra nel più ampio programma di incontri territoriali dedicati al tema delle aree marine protette. L'iniziativa è organizzata da Federparchi, Anci, Anci Toscana, Comune di Capraia e Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Una due giorni intensa di lavori che coinvolgerà per la prima volta i Comuni italiani aventi territorio in aree marine protette, un'occasione per mettere a sistema le esperienze condotte, fare il punto sulle opportunità presenti e per capire quali azioni, indirizzi e politiche adottare per lo sviluppo sostenibile di questi luoghi unici.