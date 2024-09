Parchi in Connessione è uno dei due progetti di Servizio Civile Ambientale del programma d'intervento "Sistemi Verdi Interconnessi"

I giovani selezionati verranno coinvolti in azioni che mettono al centro le relazioni sistemiche ed ecosistemiche come spazio di opportunità per l'uomo e la natura

Scopriamone di più insieme:

Il progetto si lega ad alcuni degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030:

Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e un'opportunità di apprendimento per tutti

Obiettivo 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Le sedi di accoglienza per questo progetto sono le seguenti:

Qui puoi trovare il dettaglio in sintesi del progetto!

Scadenza: 26 settembre ore 14.00