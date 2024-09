Incontro online ore 15 in vista del Piano Nazionale di Ripristino

Il 18 agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE sul Ripristino della Natura, uno strumento di cruciale importanza nel percorso di attuazione della Strategia europea per la Biodiversità al 2030.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, entro i prossimi due anni gli Stati Membri dovranno presentare alla Commissione Europea la prima versione del proprio Piano Nazionale di Ripristino, che dovrà contenere una serie di misure precise per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino degli habitat degradati identificati dalla Legge.

Uno degli obiettivi specifici della Nature Restoration Law riguarda in maniera diretta gli ambiti fluviali. All'interno del proprio Piano Nazionale di Ripristino, gli Stati Membri dovranno redigere un inventario delle opere artificiali che limitano la connettività fluviale (dighe, briglie, argini, …), identificando quelle ormai "inutili" - che creano più danni che benefici - per le quali programmare e realizzare interventi di rimozione, funzionali a raggiungere l'obiettivo della ricostituzione di 25000 km di "free-flowing rivers", individuato dalla Strategia Europea per la Biodiversità 2030.

Il workshop - organizzato da CIRF e Federparchi nell'ambito del programma europeo Open Rivers - intende fornire ai gestori delle Aree Protette alcune conoscenze tecniche riguardo allo stato della fauna ittica in Italia, alle tipologie di interventi che è possibile realizzare per incrementare la connettività fluviale e alla modalità con cui farlo, anche attraverso l'illustrazione di alcuni casi di successo già realizzati. Il dibattito finale vuole aprire un ragionamento condiviso su quali siano le possibilità degli Enti Parco di realizzare in proprio interventi di rimozione di ostacoli alla continuità fluviale o su come attivare percorsi di collaborazione con altri Enti preposti alla gestione delle acque, per stimolare una diversa gestione degli ecosistemi fluviali.

Il 16 settembre, ore 15, si terrà il workshop online sulla connettività fluviale promosso da Federparchi, Open Rivers Programme, Centro italiano per la riqualificazione fluviale.

LINK alla registrazione