Si sta diffondendo una nuova specie proveniente dall'Asia

Anche se sono estremamente mimetiche, a fine estate è sempre più facile vedere una mantide: quei grossi insetti verdi le cui femmine hanno la disdicevole (per noi umani) abitudine di divorare i maschi dopo l'accoppiamento.

L'aumento delle osservazioni è però dovuto alla diffusione di una nuova specie, la mantide gigante asiatica (Hierodula tenuidentata).

Diffusa dall'India ai Balcani, è stata osservata in pianura padana già dal 2015, per poi diffondersi in maniera esponenziale, dimostrandosi adatta al clima padano e in grado di sopravvivere ai nostri inverni (sempre meno rigidi).

Va precisato che le mantidi non sono insetti pericolosi per l'uomo, ne creano problemi alle attività agricole. Sono dei predatori e si nutrono soprattutto di altri insetti.

Il problema che potrebbero creare le mantidi asiatiche sono la competizione e soprattutto la predazione, nei confronti delle specie di mantidi autoctone, come la Mantis religiosa e la mantide nana di Spallanzani.



Una curiosità: nel 2012 il Kazakistan ha dedicato una moneta a questo insetto!

Come riconoscere la mantide gigante asiatica? Facile: su entrambe le ali presenta una macchia di colore chiaro, inconfondibile!