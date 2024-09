Bicitour guidato naturalistico da Porta Giulia a Piuda di Soave, nel cuore delle Valli del Mincio

Un bicitour guidato naturalistico da Porta Giulia a Piuda di Soave, nel territorio del Parco del Mincio, per esplorare una zona umida di rilevante valore ambientale, in fregio alla Riserva Naturale "Valli del Mincio". Canneti, cariceti, fossi, praterie igrofile, prati stabili: un paradiso per la biodiversità.

Ritrovo e partenza : h. 9:30 piazza Porta Giulia (quartiere Cittadella), davanti alla sede del Parco del Mincio.

: h. 9:30 piazza Porta Giulia (quartiere Cittadella), davanti alla sede del Parco del Mincio. Durata h. 3:00 circa, con ritorno al punto di partenza (conclusione h. 12:30 circa).

h. 3:00 circa, con ritorno al punto di partenza (conclusione h. 12:30 circa). Attività condotta da : Guide ambientali escursionistiche di Alkèmica

: Guide ambientali escursionistiche di Alkèmica Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: clicca qui oppure qui

NB. E' necessario partecipare con propria bicicletta; suggerito caschetto protettivo e kit di riparazione/foratura adeguato alle caratteristiche della propria bicicletta. Non è fornita assistenza tecnica in caso di forature o guasti meccanici.

Evento promosso da Parco del Mincio con il sostegno di Fondazione Cariverona nell'ambito del progetto "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio".