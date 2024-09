Partecipazione gratuita - Cena a pagamento

Sabato 14 settembre 2024: Visita guidata-spettacolo all'Area Archeologica dei Piani di Barra Laboratori di archeologia, musiche medievali e cena all'aperto

Programma:

- Ore 16.30 - Eremo Monte Barro Laboratori di archeologia sperimentale per bambini e famiglie Visite guidate al Museo Archeologico del Barro

- Ore 18.30 - Baita Alpini Spettacolo musicale medievale con cornamuse e percussioni del gruppo, Riuros Band

- Ore 19.30 - Baita Alpini Storia e archeologia al Monte Barro. Presentazione della serata con Marina Uboldi, direttrice del Museo Archeologico del Barro

- Ore 20.00 - Baita Alpini Cena con ricette ispirate alla cucina dei Goti e ai sapori del passato. Per l'occasione sarà allestito un focolare per cucinare sul posto (in collaborazione con il Gruppo Alpini Monte Barro e Il Circolo di Lecco della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia). La prenotazione alla cena, dal costo di 20 euro a partecipante, è obbligatoria.

- Ore 21.30- Area Archeologica dei Piani di Barra Visita spettacolo all'area archeologica illuminata da torce e candele, con intervalli musicali dell'ensemble femminile Cum Corde.



Per prenotare bisogna compilare la scheda che si trova sul sito.

E' possibile partecipare gratuitamente alla sola visita spettacolo, con appuntamento al Piazzale depli Alpini alle ore 21,30.