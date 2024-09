Percorso snorkeling e giro in barca a vela, il Parco organizza due visite guidate gratuite. Come prenotare gli ultimi posti disponibili

L'area marina protetta delle Secche della Meloria propone due visite guidate gratuite, due occasioni per approfondire la conoscenza della biodiversità e delle bellezze naturali che solo il mare può esprimere. La prima è un percorso snorkeling sui fondali con i biologi di Aplysia e con un'imbarcazione dell'associazione Accademia Blu, la seconda un giro in barca a vela con gli esperti skipper della Lega Navale Italiana che illustreranno nozioni sulla navigazione e sulle caratteristiche delle Secche.

Appuntamento venerdì 20 settembre, ultimi posti disponibili, per prenotare è necessario inviare una mail ad info@aplysia.it specificando i propri dati (nome e cognome, data di nascita, residenza) e a quale visita si vuole aderire (opzione 1 snorkeling oppure opzione 2 per il giro in barca a vela). Per lo snorkeling sono necessari maschera con boccaglio e pinne, eventuale muta leggera da sub, capacità natatoria e conoscenza dell'uso della maschera con boccaglio; per la barca servono calzature e abbigliamento sportivo idoneo, minima mobilità sportiva, non soffrire mal di mare. Età minima dei partecipanti 10 anni, i minori devono essere accompagnati.

Le visite fanno parte dell'iniziativa "Un mare di amici, giornata nazionale fondali puliti e Net Scienza insieme", il cui programma completo sarà presentato nei prossimi giorni.