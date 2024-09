SABATO 14 SETTEMBRE

PARCO MONTE BARRO

IL PAESAGGIO RACCONTA TREKKING ALLA SCOPERTA DEL PARCO

Galbiate (LC), Piazzale Europa - Ritrovo ore 10.00, durata due ore e mezza

Per adulti e famiglie (bambini da 8 anni)

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO OROBIE VALTELLINESI

YOGA AL RIFUGIO TRONA - SOLIVA

Info point Gerola Alta - Inizio ore 14.30 Durata: fino al pomeriggio di domenica 15

Per adulti

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LABORATORIO SONORO IN NATURA

Parcheggio Riserva dei Bordighi - dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per bambini e famiglie

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DOMENICA 15 SETTEMBRE

PARCO CAMPO DEI FIORI

VIRIDITAS YOGA - Pratiche di yoga verso il Cuore Verde

Villaggio Cagnola, SP62, 21100 Varese VA - dalle 10.00 alle 16.00

A giovani e adulti che vogliono sperimentare un percorso di yoga volto a ritrovare una condizione di benessere fisico e mentale in un contesto naturale

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO OGLIO SUD

TRA ERBE, PROFUMI, OLI ESSENZIALI...E TEATRO!! - CONOSCERE IL PARCO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA

Azienda Agricola Jenny Green - Via Castello 25 - 26034 Piadena Drizzona - dalle 15.00 alle 19.00

Dai 4 ai 99 anni



LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO OROBIE VALTELLINESI



LABORATORIO SONORO IN NATURA

Parcheggio di Carona - dalle 14.00 alle 16.00

Per famiglie e adulti

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PARCO VALLE LAMBRO

BENESSERE E NATURA IN CASCINA

Cascina Rampina, Via Donatello 5, Monticello Brianza (LC) - dalle 9.30 alle 18

Per famiglie (3-99anni) e adatto a tutti e soprattutto ai bambini con fragilità, in particolare ai bambini con spettro autistico grazie alla stimolazione di tipo labirintico.i

LEGGI QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI